Кузнецова рассказала, как удаленное обучение влияет на здоровье детей

Из-за дистанционного обучения многие дети получили менее глубокие знания и приобрели проблемы со здоровьем. Об этом рассказала в беседе с «Известиями» уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Данные получены из опросов родителей, многие из которых заметили не самые лучшие последствия дистанционного обучения для своих детей.

«Это ухудшение зрения, плохой сон и головные боли, иные процессы. Такое совершенно не нужно ни нам, ни детям. Мы понимали всю необходимость этих мер, но, с другой стороны, верим и надеемся, что подобное не повторится», - рассказала Анна Кузнецова.

Омбудсмен также добавила, что качество дистанционного образования страдает от недостатка технических средств для реализации процесса. Кузнецова подчеркнула, что о качественном обучении не может идти и речи, если для него не хватает самых необходимых технических инструментов.

Ранее в Минобрнауки России рекомендовали высшим учебным заведениям в Москве перейти на дистанционный формат обучения. Если подобная организация обучения невозможна, то администрациям учебных заведений было предписано обеспечить соблюдение всех мер по защите от вируса. Подобные рекомендации вызваны ситуацией с распространением COVID-19.