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Минобрнауки рекомендовало московским вузам перейти на дистанционное обучение

Ян Брацкий
10:13 14.06.2021
Если подобных переход невозможен, то руководство учебных заведений обязано обеспечить соблюдение всех профилактических антиковидных мер.
Минобрнауки рекомендовало московским вузам перейти на дистанционное обучение
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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В Минобрнауки России рекомендовали высшим учебным заведениям в Москве перейти на дистанционный формат обучения. Если подобная организация обучения невозможна, то администрациям учебных заведений предписано обеспечить соблюдение всех антиковидных мер. Подобные рекомендации вызваны ситуацией с распространением COVID-19.

«Минобрнауки рекомендует подведомственным образовательным организациям высшего образования, расположенным в Москве, при наличии соответствующих технических возможностей перейти на дистанционный формат обучения. В случае невозможности организовать образовательный процесс дистанционно, вузы должны соблюсти требования Роспотребнадзора и предпринять все необходимые антиковидные меры», - приводит РИА Новости заявление пресс-службы министерства.

В заявлении также уточняется, что в связи с тем, что дни с 15 по 19 объявлены нерабочими, ведомство выпустит соответствующий приказ с рекомендациями по организации образовательного процесса в подведомственных организациях.

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