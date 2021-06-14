Минобрнауки рекомендовало московским вузам перейти на дистанционное обучение

В Минобрнауки России рекомендовали высшим учебным заведениям в Москве перейти на дистанционный формат обучения. Если подобная организация обучения невозможна, то администрациям учебных заведений предписано обеспечить соблюдение всех антиковидных мер. Подобные рекомендации вызваны ситуацией с распространением COVID-19.

«Минобрнауки рекомендует подведомственным образовательным организациям высшего образования, расположенным в Москве, при наличии соответствующих технических возможностей перейти на дистанционный формат обучения. В случае невозможности организовать образовательный процесс дистанционно, вузы должны соблюсти требования Роспотребнадзора и предпринять все необходимые антиковидные меры», - приводит РИА Новости заявление пресс-службы министерства.

В заявлении также уточняется, что в связи с тем, что дни с 15 по 19 объявлены нерабочими, ведомство выпустит соответствующий приказ с рекомендациями по организации образовательного процесса в подведомственных организациях.