В UFC допустили четвертый бой между Пуарье и Макгрегором

Глава UFC Дана Уайт не стал исключать возможности проведения четвертого боя между Конором Макгрегором и Дастином Пуарье после того, как трилогия закончилась переломом ноги ирландца. Победу присудили его оппоненту, но фактически поединок остановили из-за травмы Макгрегора.

«Дастин будет драться за пояс. Потом Конор выздоровеет и, наверное, у них будет реванш. Я не думаю, что их противостояние окончено. Невозможно завершить бой вот так, этот поединок не завершился», - сказал Уайт на послетурнирной пресс-конференции.

Напомним, утром 11 июля состоялся третий бой между Пуарье и Макгрегором, в конце первого раунда которого ирландец оступился и сломал ногу, потерпев тем самым поражение. В первом их поединке в 2014 году он одержал победу нокаутом в первом раунде, но во второй встрече в 2021 году уступил также нокаутом во втором.