Вертолеты Минобороны России задействованы в тушении пожаров в нацпарке в Якутии

Вертолеты Министерства обороны России задействованы в тушении лесных пожаров в национальном парке «Ленские столбы» в Якутии.

За сутки в Якутии ликвидировали 37 возгораний, идет процесс тушения еще 85 очагов. В тушении пожаров задействованы 3017 человек и 356 единиц техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя правительства республики Дмитрия Садовникова.

«Самолет Ан-26 для искусственного вызова осадков отработал в Хангаласском и Горном районах и городе Якутске. Кроме того, работают вертолеты МЧС России, на тушении пожара на территории природного парка "Ленские столбы" задействованы вертолеты Минобороны России», - сказал он.

Напомним, якутский нацпарк с 9 июля закрыт для посещения по причине распространившихся на его территории лесных пожаров.