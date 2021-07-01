Сотни семей военнослужащих получили новые служебные квартиры в Туле

В Туле почти 300 семей военнослужащих получили новые служебные квартиры. Два тринадцатиэтажных жилых дома возведены по самым современным технологиям.

Рядом необходимая инфраструктура, в том числе, три школы. Жилье сдается с чистовой отделкой, сантехникой и кухонным оборудованием. Ключи новоселам вручили в торжественной обстановке. Некоторые уже успели заселиться и уже даже готовы встречать гостей.

Ранее около 100 семей военнослужащих стали новоселами в Тыве. Ключи от новых квартир вручали в военном городке мотострелковой бригады.