Собянин заявил о преодолении пиковых значений заболеваемости коронавирусом в Москве

Москва переживает сложные времена в связи с пандемией COVID-19, однако пиковые значения заболеваемости уже преодолены. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Слава Богу, мы пиковые значения преодолели, сейчас наблюдается некоторая стабилизация и даже, можно сказать, небольшое снижение уровня заболеваемости», - отметил столичный мэр.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что самая уязвимая группа населения для COVID-19 от 18 до 49 лет. При этом, по ее словам, вакцина защищает на 99,3%, остальные 0,7% - это зона риска.