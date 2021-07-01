В Москве задержан бизнесмен Виктор Батурин
Ранее в суд обратилась сестра коммерсанта Елена Батурина, по мнению которой, ее брат незаконным путем пытается получить 25% акций АО «Интеко».
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Бизнесмен Виктор Батурин задержан по делу о покушении на мошенничество. В настоящее время идут следственные действия, сообщают «Известия» со ссылкой на информированные источники.
Ранее стало известно, что в отношение брата вдовы Юрия Лужкова возбудили уголовное дело по ее заявлению. По версии «Интерфакса», причиной стали попытки Батурина получить рыночную стоимость 25% акций АО «Интеко».
В конце мая Тверской суд Москвы отказал Батурину в иске к сестре по поводу отчуждения 25% акций компании.