В Москве задержан бизнесмен Виктор Батурин

Бизнесмен Виктор Батурин задержан по делу о покушении на мошенничество. В настоящее время идут следственные действия, сообщают «Известия» со ссылкой на информированные источники.

Ранее стало известно, что в отношение брата вдовы Юрия Лужкова возбудили уголовное дело по ее заявлению. По версии «Интерфакса», причиной стали попытки Батурина получить рыночную стоимость 25% акций АО «Интеко».

В конце мая Тверской суд Москвы отказал Батурину в иске к сестре по поводу отчуждения 25% акций компании.