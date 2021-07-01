В Вооруженных силах России сформирован коллективный иммунитет к COVID-19

В Вооруженных силах России удалось сформировать коллективный иммунитет от инфекции COVID-19. Об этом заявили в Министерстве обороны.

Также в Вооруженных силах началась ревакцинация военнослужащих - это прошло в соответствии с решениями главы оборонного ведомства Сергея Шойгу и оперативного штаба Минобороны по предупреждению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции.

В ней участвуют не только сами военнослужащие, но и члены их семей, федеральные государственные гражданские служащие, гражданский персонал Минобороны и военные пенсионеры.