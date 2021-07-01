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Уткин предсказал дальнейшую судьбу Черчесова

Ян Брацкий
17:18 01.07.2021
По словам Уткина, руководство РФС намерено сохранить Черчесова на посту тренера сборной, но консультации по этому вопросу еще ведутся.
Уткин предсказал дальнейшую судьбу Черчесова
© Фото: Михай Карауш, РИА Новости
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Телекомментатор Василий Уткин считает, что наставник национальной сборной по футболу Станислав Черчесов останется на своем посту, несмотря на слабое выступление команды в ходе Евро-2020. Свои предположения Уткин озвучил в социальных сетях, ссылаясь на информированные источники.

По словам Уткина, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков намерен сохранить специалиста, хотя консультации по этому поводу еще продолжаются.

Накануне Черчесов выступил перед техническим комитетом РФС и отчитался об игре сборной на Евро-2020. Работа тренера и результат команды признали неудовлетворительными, однако техкомитет выразил полное доверие Станиславу Черчесову.

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