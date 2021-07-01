На Украине приняли закон о «коренных народах»

Парламент Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского принял закон «О коренных народах Украины». Решение было принято на внеочередном заседании, состоявшемся в четверг. За высказались 326 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Стоит отметить, что в документе, который еще предстоит подписать главе государства, русские не включены в перечень коренных народов Украины.

Соответствующий законопроект был внесен в Верховную раду Зеленским. Документ определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что идея украинских властей о делении народов на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии.