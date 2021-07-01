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Рябков и Салливан затронули вопросы по дальнейшему выстраиванию отношений в свете итогов саммита в Женеве

Роман Захаров
16:54 01.07.2021
Стороны также обсудили график контактов между экспертами России и США на предстоящий период.
Рябков и Салливан затронули вопросы по дальнейшему выстраиванию отношений в свете итогов саммита в Женеве
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Заместитель министра иностранных дела РФ Сергей Рябков и посол США в Москве Джон Салливан в ходе встречи затронули вопросы по дальнейшему выстраиванию отношений в свете итогов саммита в Женеве. Об этом говорится в распространенном МИД РФ сообщении.

«Затрагивались вопросы, касающиеся дальнейшего выстраивания двусторонних российско-американских отношений в свете итогов встречи президентов России и США в Женеве 16 июня», - информирует дипломатическое ведомство.

Особое внимание во время беседы было уделено деятельности загранучреждений обеих стран. Стороны также обсудили график контактов между экспертами России и США на предстоящий период.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошла в Женеве 16 июня. Мероприятие состояло из нескольких раундов и длилось чуть менее пяти часов. После саммита его итоги подвели в Кремле и в Белом доме.

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