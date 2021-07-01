Ученые назвали популярную рыбу источником долголетия

Включение тунца в рацион связано с продлением жизни. Польза этого вида рыбы семейства скумбриевых для здоровья объясняется особым составом, пишет Organic Facts со ссылкой на данные американских исследований.

Витамины, микроэлементы и другие соединения поддерживают в нормальном состоянии сердечно-сосудистую систему, укрепляют иммунитет, обеспечивают здоровье органов зрения, в частности предотвращая развитие возрастных дегенеративных изменений, стимулируют восстановление после болезней, наполняют энергией, обладают антиоксидантными и, соответственно, противораковыми свойствами, регулируют уровень жидкости в организме, борются с воспалением и устраняют повреждения клеточных мембран, а также помогают при депрессии.

Так, тунец богат антиоксидантами и белком, селеном, фосфором, железом, магнием и калием. Также в этой рыбе много витамина B12 и ниацина, достаточно витамина B6 и рибофлавина.

Другим преимуществом тунца является содержащееся в нем небольшое количество насыщенных жиров и натрия.

Стоит отметить, что ряд медиков, напротив, призывают отказаться от частого потребления тунца, считая, что его большое количество может негативно сказаться на здоровье из-за способности накапливать ртуть.