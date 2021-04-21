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Эксперт объяснила, как правильно выбрать консервы из тунца

Ян Брацкий
07:00 21.04.2021
При выборе продукта эксперт рекомендует тщательно изучить надписи на банке, где представлена полная информация о виде тунца и способе его приготовления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Для того, чтобы выбрать вкусный и полезный консервированный тунец, необходимо знать и понимать различие в его видах и способах приготовления. О том, как не ошибиться с выбором в супермаркете «Звезде» рассказала специалист по качеству рыбных консервов Евгения Фирсова.

«Надо обращать внимание на надписи на этикетке. Есть рыба разных видов. Есть большие и небольшие виды тунца, размером со скумбрию. Он заметно меньше и дешевле. Производители пишут "Тунец макрелевый"», - рассказала Фирсова.

Основная разница, отметила она, в цене, сырье, в том, что заложено в банку и в месте производства рыбы.

«Если рыба дорогая, то на банке должно быть написано, что это филе. Это рыба режется на куски и закладывается. Надо понимать, что там вы не увидите большого куска. Могут быть хлопья и небольшие кусочки», - сказала эксперт.

Более дорогая, импортная продукция, завозится из-за рубежа. С введением санкций и ответных мер, повышением пошлин и других ограничений, возник дефицит дорогого тунца.

«Наши производители делают тунца из замороженного сырья. Отечественная технология отличается от тайской. Очень неплохое качество, кстати. Прямо кусок мяса, не переваренный, цельный. На этих банках пишут "Желтоперый тунец". Я отдаю предпочтение именно такому», - поделилась профессиональным мнением Фирсова.

Важно помнить, что тунец в большом количестве может негативно сказаться на здоровье. Дело в том, что он является активным накопителем ртути, поэтому случаи отравления вполне возможны. Специалисты предостерегают от частого употребления данного продукта. Любителям рыбы советуют обратить внимание на форель, скумбрию, камбалу, так как они менее активно накапливают ядовитое вещество и могут быть в рационе несколько раз в неделю.

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