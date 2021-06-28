Потоп и разрушения: кадры последствий «суперливня» в Московском регионе

Аномально жаркое лето покидает Москву: вместо высоких температур в город пришел «суперливень». За час в столице выпало 40 миллиметров осадков, что стало июньским рекордом. Местами также падал град.

Все это сопровождалось шквалистыми ветром и разрушениями. Самое масштабное - в бывшем здании нескольких российских издательств на улице Правды: разбирать обрушившиеся конструкции теперь будут до позднего вечера. Движение по улице сейчас заблокировано.

Здание перестали эксплуатировать в 2000-х годах, после того, как там произошел крупный пожар. Буквально за две недели до происшествия владельца строения предупреждали, что крыша находится в аварийном состоянии, но никаких мер не было предпринято.

На стройке в Раменском округе башенный кран рухнул на проезжую часть. Пострадали только припаркованные машины. В Королеве огромная ель упала на детскую площадку. В Москве на улице Руставели около многоэтажки размыло асфальт. В Щелкове молния угодила в трансформаторную подстанцию: взрыв, пожар и тысячи человек без света.

В Балашихе обесточенными остались около 15 тысяч жителей. В Подрезково из-за удара молнией загорелась крыша коттеджа. В Богородском округе местному жители пришлось пробираться вплавь по затопленной улице.

За минуты под воду ушла и 1-я Хуторская улица и несколько станций метро в южном и западном направлении в столице. В Ясенево движение в подземке частично останавливали.

Последствия непогоды ощутили и пассажиры столичных аэропортов. Более 30 рейсов задержали или вовсе отменили.

И такой погода будет в течение всей недели. Причина - циклон и атмосферный фронт с запада. Ливни и в Тверской, Ростовской, Ленинградской областях.

А вот в Марий Эл, Татарстан, Курганскую и Свердловскую области, Мордовию придет жара. Там ожидается до плюс 37 градусов.

Оренбург и вовсе установит температурный рекорд. Воздух в городе прогреется до 42 градусов.