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Завораживающее зрелище: Роскосмос опубликовал эффектные кадры старта ракеты «Союз-2.1б»

Валентина Пескова
14:26 29.05.2021
Минувшей ночью британские спутники OneWeb были успешно выведены на орбиту ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
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Операторы госкорпорации Роскосмос сняли завораживающие кадры процесса запуска космического корабля «Союз-2.1б» с космодрома Восточный. Корабль с 36 британскими спутниками OneWeb успешно вывел на орбиту разгонный блок «Фрегат».

Камеры, установленные снизу под самой ракетой зафиксировали, как от нее отводятся удерживающие ее конструкции, а глубокий бетонный бассейн-площадка заполняется огненным облаком от двигателя.

Команды, которые произносят за кадром руководящие процессом и контролирующие запуск корабля сотрудники космодрома - «Ключ на старт! - Есть ключ на старт! - Промежуточная! - Главная! - Подъем!» - создают настоящий киноэффект.

В текущем году это был уже третий запуск корабля с космодрома Восточный, девятый по счету - за все время его существования и седьмой пуск ракеты в рамках кампании OneWeb.

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