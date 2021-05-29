Завораживающее зрелище: Роскосмос опубликовал эффектные кадры старта ракеты «Союз-2.1б»

Операторы госкорпорации Роскосмос сняли завораживающие кадры процесса запуска космического корабля «Союз-2.1б» с космодрома Восточный. Корабль с 36 британскими спутниками OneWeb успешно вывел на орбиту разгонный блок «Фрегат».

Камеры, установленные снизу под самой ракетой зафиксировали, как от нее отводятся удерживающие ее конструкции, а глубокий бетонный бассейн-площадка заполняется огненным облаком от двигателя.

Команды, которые произносят за кадром руководящие процессом и контролирующие запуск корабля сотрудники космодрома - «Ключ на старт! - Есть ключ на старт! - Промежуточная! - Главная! - Подъем!» - создают настоящий киноэффект.

В текущем году это был уже третий запуск корабля с космодрома Восточный, девятый по счету - за все время его существования и седьмой пуск ракеты в рамках кампании OneWeb.