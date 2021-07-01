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Посол Чехии в РФ вызван в МИД после очередных заявлений Праги о взрывах в Врбетице

Ян Брацкий
15:49 01.07.2021
В российском МИД требования Праги о выплате компенсаций за взрывы в Врбетице назвали фантасмагорией и абсурдом.
Посол Чехии в РФ вызван в МИД после очередных заявлений Праги о взрывах в Врбетице
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Посол Чехии в России вызван в МИД в связи с претензиями Праги по взрывам во Врбетице. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. С ее слов, Россия считает неприемлемыми требования Чехии выплатить ей компенсации за взрывы. Все претензии Праги являются «фантасмагорией и абсурдом».

«Вердикт наш прост: Прага запуталась в своих версиях, запуталась в собственных интересах, потому что к национальным интересам это не имеет никакого отношения, и просто переключилась на создание мифологии и продвижении собственных фантазий, которые выдает за некие факты. Предложение чешской стороны о проведении обсуждения ее претензий мы, конечно, рассматриваем как неприемлемые», - сказала Захарова на брифинге.

Ранее официальная Прага заявила о требованиях к Москве выплатить компенсации в 25,5 миллиона евро за «ущерб в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице». В МИД России эти заявления назвали дикими.

Инцидент, о котором идет речь, произошел еще осенью 2014 года. Тогда на складах взорвалось порядка 10 тысяч единиц вооружения, в том числе ракеты средней дальности. В результате взрывов погибло два человека. Изначально причиной произошедшего  назвали неосторожность при обращении с боеприпасами, однако в апреле 2021 года в Чехии заявили о причастности к инциденту России.

После предъявленных обвинений произошел дипломатический скандал. Чешские власти объявили о высылке из страны 62 россиян, включая 18 сотрудников посольства и их семьи. Москва ответила зеркально и выслала 20 чешских дипломатов.

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