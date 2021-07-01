СМИ сообщили о возможном переходе Дзюбы в «Фенербахче»

Нападающий российского футбольного клуба «Зенит» и капитан национальной сборной Артем Дзюба может оказаться в Турции. На игрока рассчитывает «Фенербахче». О готовящемся трансфере сообщает газета Fotomac.

Артем Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Вместе с сине-бело-голубыми Артем трижды становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка. Кроме того, в активе нападающего два Кубка России. В минувшем сезоне Дзюба провел 34 матча, отметился 22 голами и отдал девять результативных передач.

На проходящем в эти дни чемпионате Европы, российский капитан не смог показать себя во всей красе, забив лишь однажды с пенальти и отдав одну голевую передачу.