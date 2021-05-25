Дзюба развеселил малыша, пришедшего на тренировку сборной

Сборная России по футболу опубликовала видео, на котором капитан команды Артем Дзюба сфотографировался с ребенком-болельщиком, наблюдавшим за тренировкой команды.



На кадрах видно, что малыш реагирует на все происходящее достаточно серьезно. Однако как только Дзюба взял его на руки, ребенок заулыбался и начал смеяться.

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Сейчас национальная сборная находится на сборах в Австрии, где готовится к предстоящему Евро-2020.