Дзюба развеселил малыша, пришедшего на тренировку сборной
Нападающий взял на руки юного болельщика и сделал с ним фото, после чего ребенок начал смеяться.
© Фото: teamrussia, Instagram
Сборная России по футболу опубликовала видео, на котором капитан команды Артем Дзюба сфотографировался с ребенком-болельщиком, наблюдавшим за тренировкой команды.
На кадрах видно, что малыш реагирует на все происходящее достаточно серьезно. Однако как только Дзюба взял его на руки, ребенок заулыбался и начал смеяться.
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Сейчас национальная сборная находится на сборах в Австрии, где готовится к предстоящему Евро-2020.