Сборная Аргентины одолела команду Бразилии и завоевала Кубок Америки

Сборная Аргентины по футболу одолела команду Бразилии и выиграла Кубок Америки.

Встреча на стадионе в Рио-де-Жанейро завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев. Единственный гол в матче забил полузащитник Анхель Ди Мария. Аргентинцы не выигрывали данный турнир с 1993 года.

Отметим, что многолетний лидер сборной Аргентины Лионель Месси выиграл Кубок Америки впервые в своей карьере. Ранее он, наряду с бразильцем Неймаром, был признан лучшим игроком турнира по версии группы технических экспертов Южноамериканской конфедерации футбола.