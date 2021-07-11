Сборная Аргентины одолела команду Бразилии и завоевала Кубок Америки
Встреча на стадионе в Рио-де-Жанейро завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев.
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Сборная Аргентины по футболу одолела команду Бразилии и выиграла Кубок Америки.
Встреча на стадионе в Рио-де-Жанейро завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев. Единственный гол в матче забил полузащитник Анхель Ди Мария. Аргентинцы не выигрывали данный турнир с 1993 года.
Отметим, что многолетний лидер сборной Аргентины Лионель Месси выиграл Кубок Америки впервые в своей карьере. Ранее он, наряду с бразильцем Неймаром, был признан лучшим игроком турнира по версии группы технических экспертов Южноамериканской конфедерации футбола.