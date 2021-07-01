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Песков: трудно остаться в рамках «легитимной лексики» из-за претензий Чехии по Врбетице

Роман Захаров
14:47 01.07.2021
Чехия обвиняет Россию в якобы причастности ко взрывам на военных складах в Врбетице.
Песков: трудно остаться в рамках «легитимной лексики» из-за претензий Чехии по Врбетице
© Фото: CzechMFA, Facebook
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История с претензиями Чехии к РФ по взрывам в Врбетице трудно поддается анализу с точки зрения здравого смысла. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 

«История с Чехией - она вообще трудно поддается анализу с точки зрения здравого смысла, и очень сложно ее комментировать, оставаясь в рамках легитимной лексики», - объяснил Песков свою позицию в эфире Первого канала.

Представитель Кремля при этом подчеркнул, что «объяснить это невозможно».

Напомним, отношения между Прагой и Москвой ухудшились после того, как в апреле текущего года Чехия заявила о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив спецслужбы РФ в якобы причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице, произошедших в 2014 году. В ответ на недружественные шаги из России были высланы 20 сотрудников чешского посольства.

Спустя какое-то время Чехия потребовала от РФ 25,5 миллионов евро в качестве компенсации ущерба за инцидент в Врбетице, а также попросила исключить ее из списка недружественных для нашей страны государств.

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