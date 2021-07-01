Российский лидер Владимир Путин подписал закон о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов.

Уточняется, что данным законом распространяется механизм измерения аудитории телеканалов уполномоченной на это организацией на проведение исследования объема аудитории в Интернете. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Под исследованием объема аудитории понимаются систематический сбор, запись, систематизация и анализ данных, относящихся к объему и предпочтениям аудитории телеканалов.

Также уточняется, что Роскомнадзор до 1 августа текущего года должен провести отбор уполномоченной организации по исследованию объема аудитории. При этом уполномоченной организацией по исследованию объема аудитории может выступать только российское юридическое лицо. А доля иностранного владения им ограничивается 20% от уставного капитала.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатной трансляции телеканалов в Интернете.

Транслироваться онлайн бесплатно будут только каналы первого и второго мультиплексов.