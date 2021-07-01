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Путин подписал закон о бесплатной трансляции телеканалов в Интернете

Анна Касаткина
13:29 01.07.2021
Транслироваться онлайн бесплатно будут только каналы первого и второго мультиплексов.
Путин подписал закон о бесплатной трансляции телеканалов в Интернете
© Фото: pixabay
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В России появится бесплатная система интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплексов. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.

В первый мультиплекс входят Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», «Карусель», «Матч ТВ», НТВ, ОТР, Пятый канал и «ТВ Центр». Во второй - «Домашний», «Звезда», «Мир», «Муз-ТВ», «Пятница!», РЕН ТВ, «Спас», СТС, ТВ-3 и ТНТ.

Законопроект был внесен в Госдуму в 2019 году депутатами Леонидом Левиным и Сергеем Боярским. В последней версии говорится, что закон будет применяться к трансляциям только первого и второго мультиплексов, заключение лицензионного договора между вещателем и владельцем аудиовизуального сервиса не требуется. Сторонам также не придется платить друг другу за вещание.

В интересах пользователей закрепляется бесплатность телеканалов, а также обязательство владельцев аудиовизуальных сервисов информировать  пользователей о возможности просмотра таких телеканалов в порядке, который установит Роскомнадзор.

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