Путин подписал закон о бесплатной трансляции телеканалов в Интернете

В России появится бесплатная система интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплексов. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.

В первый мультиплекс входят Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», «Карусель», «Матч ТВ», НТВ, ОТР, Пятый канал и «ТВ Центр». Во второй - «Домашний», «Звезда», «Мир», «Муз-ТВ», «Пятница!», РЕН ТВ, «Спас», СТС, ТВ-3 и ТНТ.

Законопроект был внесен в Госдуму в 2019 году депутатами Леонидом Левиным и Сергеем Боярским. В последней версии говорится, что закон будет применяться к трансляциям только первого и второго мультиплексов, заключение лицензионного договора между вещателем и владельцем аудиовизуального сервиса не требуется. Сторонам также не придется платить друг другу за вещание.

В интересах пользователей закрепляется бесплатность телеканалов, а также обязательство владельцев аудиовизуальных сервисов информировать пользователей о возможности просмотра таких телеканалов в порядке, который установит Роскомнадзор.