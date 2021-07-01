Звезды как на ладони: астрономы превратили галактики в лупу

Гравитационное поле гигантского скопления галактик, расположенное на расстоянии 3,3 миллиарда световых лет, сформировало в космосе огромное увеличительное стекло. При помощи такой естественной линзы астрономам удалось изучить галактику cswa128, которая находится гораздо дальше — на расстоянии 10,7 миллиарда световых лет. Результаты научной работы опубликованы в журнале Phys.org.

Благодаря гравитационному линзированию, которое сформировала сила тяжести скопления галактик, искривляя свет подобно увеличительному стеклу, группа ученых во главе с доктором Сонией Шармой из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда определила области звездообразования в далекой и древней галактике.

Даже самые мощные телескопы на Земле без гравитационного линзирования не смогли бы исследовать cswa128, которая казалась бы крошечным пятном.

«Фактически, галактика кажется примерно в 10 раз больше. Мы можем ясно видеть яркие огни в сгустках, которые являются главными признаками зарождения новых звезд», - указал Шарма.

Чтобы понаблюдать за древней и далекой галактикой ученые использовали метод пиксельной реконструкции изображения, для разработки которого учитывалась степень растянутости и искажения изображения.