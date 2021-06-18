Астрономы открыли необъяснимую аномалию в далеких галактиках

Во Вселенной существуют галактики, в которых отсутствует темная материя. К такому выводу пришли астрономы из Канады и США. Ранее ученые считали, что гравитационно-связанные системы из звезд, звездных скоплений, межзвездного газа, пыли и планет не могут существовать без темной материи. Результаты научной работы опубликованы в The Astrophysical Journal Letters.

В ходе наблюдений при помощи телескопа Хаббл за крупными галактиками с низкой светимостью (ультрадиффузные) NGC 1052-DF2 и NGC 1052-DF4, которые расположены по соседству друг с другом, ученые заметили несвойственную для подобных структур разницу между расстоянием, которое составляет порядка 20 мегапарсек (около 60 миллионов световых лет) до NGC 1052-DF2, светимостью и относительной звездной величиной.

Согласно выводам ученых, если бы галактика находилась намного ближе (около 13 мегапарсек) и была бы меньше и менее яркой, можно было бы говорить о наличие в ней темной материи. Однако более далекое расстояние, на котором расположена галактика, означает, что ее видимая часть более массивна. Движение звезд в DF4 при этом исчерпывающе объясняется влиянием этой массы.

По мнению авторов научной работы, открытие способно уточнить стандартную космологическую модель. Кроме того, изыскание противоречит гипотезе альтернативной гравитации (модифицированной механике Ньютона), согласно которой темной материи не существует, как и ее влияния на движение звезд в галактиках.