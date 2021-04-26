СМИ: Возбуждено дело о пропаганде наркотиков после проверки ролика Юрия Дудя

В МВД России возбудили дело против интервьюера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков после проверки интервью с блогером Ивангаем. На данный момент неизвестно, против кого из участников интервью было открыто административное дело. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

На данный момент в МВД не официально не подтвердили данную информацию.

Ранее Лига безопасного интернета попросила Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД проверить одно из интервью Дудя. По словам Екатерины, подобный контент может разрушительно влиять на здоровье несовершеннолетних, как на духовное, так и физическое, а также психическое развитие подростков.