Россиян предупредили об изменениях в нескольких законах с 1 июля

С 1 июля текущего года россиян ждут сразу несколько изменений в законах. Так, женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности, а также воспитывающим детей в одиночку родителям полагаются новые ежемесячные выплаты. Речь идет о суммах в 6,3 тысячи рублей и 5,5 тысячи рублей.

Кроме того, теперь российским государственным, муниципальным служащим и военным запрещено иметь иностранное гражданство. Владельцам электронных кошельков зарубежных сервисов с годовым оборотом более 600 тысяч рублей придется отчитываться в налоговой.

Также произойдет несколько подорожаний. Повысится плата за услуги ЖКХ. Вырастут цены на табачные изделия. Минимальная розничная цена пачки сигарет составит 107,78 рубля.

С 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут переводить только на карту «Мир», либо на банковский счет, к которому привязана карта. Кроме того, деньги можно получить наличными. Visa и MasterCard в этом случае работать не будут.

Необеспеченные потребительские кредиты будут выдавать по тем правилам, которые были до пандемии. А переболевшим коронавирусом придется пройти углубленную диспансеризацию.

Еще одно нововведение - штрафы для продавцов за продажу гаджетов без российских приложений.