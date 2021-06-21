Эксперт рассказал, когда беспилотные авто в России смогут свободно ездить по дорогам

Беспилотные автомобили смогут стать полноправными участниками дорожного движения через пять-десять лет. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ в сфере цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«Мы не сможем опираться на те меры защиты, которые сейчас у нас есть в интернете, в следующую волну технологической революции. То есть запустить беспилотники на российские дороги с нынешним уровнем киберзащиты и безопасности невозможно», - передает РИА Новости слова Пескова.

Как он отметил, прежде всего, необходимо развитие квантовой коммуникации, линии связи которой надежно зашифрованы.

«Если технология обкатается, то через пять-семь-десять лет мы придем к тому, чтобы безбоязненно выпускать беспилотные автомобили на улицы городов», - подчеркнул эксперт.

К этому времени, отметил Песков, беспилотные автомобили будут защищены настолько, что взломать их физически будет невозможно - «потому что любой взлом приводит к изменению сигнала».

Ранее сообщалось, что первые полностью беспилотные автомобили появятся на улицах российских городов уже в этом году.