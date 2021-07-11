ЦИК Молдавии огласил предварительные результаты выборов в парламент
Обработано 32% протоколов.
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Президентская Партия действия и солидарности (ПДС), Избирательный блок коммунистов и социалистов (ИБКС), а также партия «Шор» прошли в парламент Молдавии по итогам состоявшихся выборов в воскресенье. Предварительные результаты представила Центральная избирательная комиссия.
Сообщается, что ПДС получил 41%, ИБКС - 34%, «Шор» - 9,3%. Другие партии не преодолели избирательный барьер.
Как сообщает ЦИК, досрочные выборы в парламент Молдавии прошли без серьезных нарушений.
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19 и продление беспошлинного режима торговли для экспортеров сельхозпродукции.