Президентская Партия действия и солидарности (ПДС), Избирательный блок коммунистов и социалистов (ИБКС), а также партия «Шор» прошли в парламент Молдавии по итогам состоявшихся выборов в воскресенье. Предварительные результаты представила Центральная избирательная комиссия.

Сообщается, что ПДС получил 41%, ИБКС - 34%, «Шор» - 9,3%. Другие партии не преодолели избирательный барьер.

Как сообщает ЦИК, досрочные выборы в парламент Молдавии прошли без серьезных нарушений.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19 и продление беспошлинного режима торговли для экспортеров сельхозпродукции.