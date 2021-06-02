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Стало известно о планах Трампа «восстановиться» в должности президента США

Ян Брацкий
02:21 02.06.2021
Экс-глава Белого дома так и не признал своего поражения на последних президентских выборах и обвинил демократов в подтасовках и фальсификациях.
Стало известно о планах Трампа «восстановиться» в должности президента США
© Фото: shealah_craighead, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Бывший президент США Дональд Трамп планирует «восстановиться» в должности главы Белого дома уже к августу 2021 года. О задумке 45-го главы США рассказала журналистка, репортер New York Times Мэгги Хаберман.

«Трамп говорит разным людям, с которыми он контактирует, что ожидает того, что будет восстановлен к августу. Нет, это не так работает, я просто делюсь информацией», - цитирует ее заявление РИА Новости.

Хаберман известна тем, что в 2018 году получила Пулитцеровскую премию за освещение работы Белого дома при администрации Дональда Трампа. После выхода нескольких критических статей, Белый дом раскритиковал работу Хаберман, а сам Трамп навал ее «третьесортным репортером».

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