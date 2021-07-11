Петр Мамонов вышел из комы

Российский актер и музыкант Петр Мамонов вышел из искусственной комы. Он открыл глаза и пошевелил пальцами, однако пока ничего не осознает.

«Петр Николаевич при выходе из искусственной комы открыл глаза и пошевелил пальцем, но пока ничего не осознает. Легкие 11 сутки на ИВЛ, но третье или четвертое дыхание у него свое, все органы работают самостоятельно», — говорится в сообщении в посте в его официальном Instagram.

В конце прошлого месяца Петр Мамонов был госпитализирован с коронавирусом. Музыкант находится в ГКБ№40 в Коммунарке.

Мамонов является создателем и участником группы «Звуки Му». Он также известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль».