Состояние тяжелое: супруга Мамонова рассказала о его госпитализации

Актер и музыкант Петр Мамонов находится в реанимации уже пять дней. Об этом рассказала его супруга Ольга. Госпитализировали создателя и фронтмена группы «Звуки Му» в Коммунарку, добавила она.

«Попал он в реанимацию в Коммунарку в тяжелом состоянии. Пытались сами справиться, но потом пришлось вызывать скорую помощь. В общей сложности десять дней, из них пять он находится в реанимации. Врачи ничего не говорят. Просто оценивают его состояние как тяжелое», - рассказала Ольга «Звезде».

Петр Мамонов также получил известность по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь» и «Шапито-шоу».