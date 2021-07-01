Состояние тяжелое: супруга Мамонова рассказала о его госпитализации
Музыканта доставили в реанимацию на карете скорой помощи после того, как состояние его здоровья резко ухудшилось.
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Актер и музыкант Петр Мамонов находится в реанимации уже пять дней. Об этом рассказала его супруга Ольга. Госпитализировали создателя и фронтмена группы «Звуки Му» в Коммунарку, добавила она.
«Попал он в реанимацию в Коммунарку в тяжелом состоянии. Пытались сами справиться, но потом пришлось вызывать скорую помощь. В общей сложности десять дней, из них пять он находится в реанимации. Врачи ничего не говорят. Просто оценивают его состояние как тяжелое», - рассказала Ольга «Звезде».
Петр Мамонов также получил известность по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь» и «Шапито-шоу».