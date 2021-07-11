Десять пострадали и один погиб: под Нальчиком столкнулись легковушка и маршрутка
На трассе «Кавказ» столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси, один человек погиб.
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В Кабардино-Балкарии произошло столкновение маршрутки и легкового автомобиля. Инцидент случился на 433 километре дороги «Кавказ».
Как сообщает «Комсомольская правда», водитель легкового автомобиля скончался. По предварительной информации, десять человек были доставлены в больницу. Также сообщается, что среди пострадавших детей нет.
Ранее поступила информация о крупном ДТП в Удмуртии. Согласно предварительным данным, в результате происшествия пострадали семь человек - трое детей и четверо взрослых.