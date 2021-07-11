Крупное ДТП с двумя грузовыми и двумя легковыми автомобилями произошло в Удмуртии
Движение на трассе в настоящий момент осложнено. На месте работают сотрудники ГАИ. Причины и все обстоятельства произошедшего выясняются.
© Фото: МЧС Удмуртии
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Крупное ДТП с двумя грузовыми и двумя легковыми автомобилями произошло в Удмуртии
Движение на трассе в настоящий момент осложнено. На месте работают сотрудники ГАИ. Причины и все обстоятельства произошедшего выясняются.
© Фото: МЧС Удмуртии
|
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Крупное ДТП с двумя грузовыми и двумя легковыми автомобилями произошло в Удмуртии
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