В стране и мире Крупное ДТП с двумя грузовыми и двумя легковыми автомобилями произошло в Удмуртии Алена Миронова Движение на трассе в настоящий момент осложнено. На месте работают сотрудники ГАИ. Причины и все обстоятельства произошедшего выясняются. © Фото: МЧС Удмуртии Читайте нас на: В Можгинском районе Удмуртии произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей - двух легковых, грузовика и молоковоза. Об этом сообщили в МЧС. © МЧС Удмуртии Согласно предварительным данным, в результате происшествия пострадали семь человек - трое детей и четверо взрослых. Точная информация в настоящий момент уточняется. Молоковоз из-за случившегося удара опрокинулся. Силы пожарно-спасательной части 22 провели работы по деблокированию водителя молоковоза. © МЧС Удмуртии Движение на трассе в настоящий момент осложнено. На месте работают сотрудники ГАИ. Причины и все обстоятельства произошедшего выясняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика