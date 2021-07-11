В Тольятти возбудили уголовное дело после мощного лесного пожара

В Тольятти по факту возгорания лесного пожара возбуждено дело. Об этом сообщил мэр Тольятти Николай Ренц. Поджог рассматривается в качестве вероятной версии крупного лесного пожара в городе.

«Возбуждено уголовное дело. Первая и наиболее вероятная версия — это все-таки поджог, потому что мы видим место недалеко от грунтовой дороги, откуда пожар пошел и перекинулся на другие участки», - рассказал глава города, передает мэрия Тольятти на своей странице во «ВКонтакте».

Уточняется, что специалистами, по данным городской администрации, будут изучены записи с камер видеонаблюдения, расставленных по лесу.

Ранее в Тольятти ввели режим ЧС из-за крупного лесного пожара. Для тушения пожара была привлечена авиация.