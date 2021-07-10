В Тольятти введен режим ЧС из-за природного пожара
В Самарской области введен режим ЧС в связи с возникновением крупного лесного пожара.
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В Тольятти в Самарской области введен режим ЧС из-за крупного лесного пожара. Об этом сообщает в субботу администрация города.
«В Тольятти введен режим ЧС в связи с возникновением крупного лесного пожара между Центральным районом и поселком Портовый», - говорится в сообщении на странице мэрии во «ВКонтакте».
На месте происшествия развернут оперативный штаб. Для тушения пожара привлечена авиация.