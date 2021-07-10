В стране и мире В Тольятти введен режим ЧС из-за природного пожара Кира Карон В Самарской области введен режим ЧС в связи с возникновением крупного лесного пожара. © Фото: 63.mchs.gov.ru Читайте нас на: В Тольятти в Самарской области введен режим ЧС из-за крупного лесного пожара. Об этом сообщает в субботу администрация города. «В Тольятти введен режим ЧС в связи с возникновением крупного лесного пожара между Центральным районом и поселком Портовый», - говорится в сообщении на странице мэрии во «ВКонтакте». На месте происшествия развернут оперативный штаб. Для тушения пожара привлечена авиация. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика