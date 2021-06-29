В ВОЗ рекомендовали не проверять антитела перед вакцинацией

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, специалисты Всемирной организации здравоохранения не рекомендует использовать тесты на антитела для принятия решения о вакцинации от коронавируса.

«Присутствие определенных антител в «обычных тестах» (выполняемых в коммерческих лабораториях) обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус», - сказала Вуйнович, передает ТАСС.

Наличие антител указывает на то, что пациент был инфицирован SARS-CoV-2, независимо от того, протекала ли инфекция в тяжелой, легкой или бессимптомной форме.

По словам Вуйнович, «исследования серологического иммунитета могут проводиться на популяционном уровне и предназначены для научных целей, а не для принятия решений в режиме реального времени в период пандемии».

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