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В ВОЗ рекомендовали не проверять антитела перед вакцинацией

Виктория Ивашечкина
11:46 29.06.2021
По словам Мелиты Вуйнович, «исследования серологического иммунитета могут проводиться на популяционном уровне и предназначены только для научных целей».
В ВОЗ рекомендовали не проверять антитела перед вакцинацией
© Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, специалисты Всемирной организации здравоохранения не рекомендует использовать тесты на антитела для принятия решения о вакцинации от коронавируса.

«Присутствие определенных антител в «обычных тестах» (выполняемых в коммерческих лабораториях) обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус», - сказала Вуйнович, передает ТАСС.

Наличие антител указывает на то, что пациент был инфицирован SARS-CoV-2, независимо от того, протекала ли инфекция в тяжелой, легкой или бессимптомной форме.

По словам Вуйнович, «исследования серологического иммунитета могут проводиться на популяционном уровне и предназначены для научных целей, а не для принятия решений в режиме реального времени в период пандемии».

Ранее эксперт рассказала, почему человеку не обязательно знать свой штамм коронавируса.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович уверена, что необходимо тренировать иммунитет, чтобы понизить шансы заболеть. Одним из таких способов тренировки является вакцинация.

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