Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 90
Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Серфсайд, который входит в городской округ Майами-Дейд.
© Фото: Miami-Dade Fire Rescue XinHua Globallookpress
Число жертв обрушения многоэтажного дома во Флориде выросло до 90.
«В настоящее время подтверждено 90 смертей в результате обрушения 12-этажного здания Champlain Towers на юге в Серфсайде», - говорится в сообщении Associated Press.
Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Серфсайд, который входит в городской округ Майами. Известно, что в доме разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. Остатки здания были снесены на выходных.