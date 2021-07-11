В стране и мире Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 90 Кира Карон Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Серфсайд, который входит в городской округ Майами-Дейд. © Фото: Miami-Dade Fire Rescue XinHua Globallookpress Читайте нас на: Число жертв обрушения многоэтажного дома во Флориде выросло до 90. «В настоящее время подтверждено 90 смертей в результате обрушения 12-этажного здания Champlain Towers на юге в Серфсайде», - говорится в сообщении Associated Press. Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Серфсайд, который входит в городской округ Майами. Известно, что в доме разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. Остатки здания были снесены на выходных. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика