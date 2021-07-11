Спорт Названы стартовые составы сборных Италии и Англии в финале Евро-2020 Алексей Курильченко Cтали известны составы сборных Италии и Англии в финале Евро-2020 © Фото: Jonathan Moscrop via www.imago-iwww.imago-images.de Globallookpress Читайте нас на: Сайт UEFA опубликовал составы сборных Италии и Англии, которые встретятся в финале Евро-2020. Игра состоится в Лондоне на стадионе Уэмбли. Центральным нападающим англичан назначен Гарри Кейн, у итальянцев - Чиро Иммобиле. Полузащитники Англии: Кэлвин Филлипс, Деклан Райс, Мэйсон Маунт и Рахим Стерлинг. От Италии - Николо Барелла, Марко Вератти, Жоржиньо, Лоренцо Инсинье, Федерико Кьеза. Сборная Англии будет выступать в белой форме, а итальянцы сыграют в синем. Главным арбитром матча назначен Бьорн Кейперс. Ранее сборная Аргентины по футболу одолела команду Бразилии и выиграла Кубок Америки. Встреча на стадионе в Рио-де-Жанейро завершилась со счетом 1:0. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика