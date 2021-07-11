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В ЛНР заявили о гибели украинских силовиков при попытке провокации

Кира Карон
20:36 11.07.2021
Снайперская группа подорвались на минном поле.
В ЛНР заявили о гибели украинских силовиков при попытке провокации
© Фото: Валерий Мельников РИА Новости
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В Донбассе у линии соприкосновения при попытки устроить провокацию погибли два украинских силовика. Об этом сообщается на сайте народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Снайперская группа из состава отдельного центра Сил специальных операций «Запад» в ночь с субботы, 10 июля, на воскресенье, 11 июля,  подорвалась на минном поле. Подрыв произошел в зоне ответственности 24-й бригады киевских силовиков в районе населенного пункта Новозвановка.

 «Не исключаем, что командование операции объединенных сил использовало данный транспорт для доставки снайперов, а также их внеплановой эвакуации», - говорится в тексте.

Ранее Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала размещение тяжелого вооружения ВСУ на железнодорожной станции подконтрольного официальному Киеву Рубежного в Донбассе.

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