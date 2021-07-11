Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения самолетов США над Черным морем

Национальный центр управления обороной Российской Федерации опубликовал видео, на котором запечатлен самолет ВВС США, который сегодня приблизился к воздушной границе России над акваторией Черного моря.

По данным оборонного ведомства, воздушные цели идентифицированы как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» и самолет-разведчик CL-600 «Челленджер» ВВС США. Для сопровождения были подняты воздух два истребителя: Су-30СМ и Су-27.

Отмечается, что полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.