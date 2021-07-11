Истребители Су-30СМ и Су-27 поднимались в воздух для недопущения нарушения границ РФ самолетами США над Черным морем

Истребители Су-30СМ и Су-27 из состава дежурных средств по противовоздушной обороне сил Южного военного округа были подняты в воздух для недопущения воздушной границы над акваторией Черного моря. По данным Минобороны, к воздушным территориям РФ приблизились самолеты ВВС США.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" и самолет-разведчик CL-600 "Челленджер" ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря», - говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

После сопровождения американских самолетов истребители РФ благополучно вернулись на аэродромы базирования. Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.