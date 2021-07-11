В стране и мире В Nord Stream 2 назвали срок окончания укладочных работ Кира Карон В настоящее время работы завершены на 98%. © Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress Читайте нас на: Глава фирмы-оператора Маттиас Варниг заявил, что Nord Stream 2 рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода «Северный поток 2» в конце августа. «В настоящее время работы завершены на 98%. Мы исходим из того, что укладочные работы будут закончены в конце августа», - заявил Варниг в интервью газете Handelsblatt. Ранее стало известно, что разногласия, которые существуют между Берлином и Вашингтоном по поводу все-таки почти достроенного уже газопровода «Северный поток-2», можно уладить, если предоставить Украине денежную компенсацию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика