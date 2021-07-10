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Spiegel предложил заплатить компенсацию Украине за строительство «Северного потока-2»

Валентина Пескова
01:27 10.07.2021
Немецкий журнал считает, что Вашингтон может пообещать ФРГ оплатить Украине ремонт «полностью разрушенной» газовой сети.
Spiegel предложил заплатить компенсацию Украине за строительство «Северного потока-2»
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress
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Разногласия, которые существуют между Берлином и Вашингтоном по поводу все-таки почти достроенного уже газопровода «Северный поток-2», можно уладить, если предоставить Украине денежную компенсацию. Такое предположение высказали журналисты немецкого журнала Der Spiegel.

«Одним из выходов может быть предложение Украине компенсации за то, что она теряет значение как транзитная страна для российского газа», - указано в статье издания.

В качестве иного варианта предполагается, что ФРГ может предложить Киеву «сотрудничество в производстве водорода». Также журналисты Der Spiegel считают, Вашингтон мог бы «пообещать» немецкой стороне выделить миллиарды на ремонт «полностью разрушенной» газовой сети Украины.

На следующей неделе в Вашингтоне должна состояться встреча президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель, на которой главы двух стран как раз и планируют обсудить проект «Северный поток-2». 

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