Крупнейшая база США в Сирии снова атакована неизвестными

Американские военные во второй раз за сутки атакованы неизвестными в сирийской провинции Дейр-эз-зор. Обе атаки были нацелены на крупнейшую базу США, расположенную в нефтеносном районе - рядом с двумя большими месторождениями.

Минувшей ночью на базе прогремел мощный взрыв. Очевидцы, сообщают, что видели густой столб белого дыма и звуки сирен. Предположительно, по американским военным выпустили ракету. Факт обстрела подтвердили и в Пентагоне. Там сообщили, что был огонь непрямой наводкой. Согласно первоначальным отчетам, потерь, пострадавших нет, но базе нанесен материальный ущерб.

Ранее коалиция во главе с США подтвердила, что на их силы в Сирии была произведена ракетная атака. Для атаки использовались несколько ракет. По предварительным данным, пострадавших среди американских военнослужащих нет.