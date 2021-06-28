В США подтвердили факт ракетного обстрела базы в Сирии

Коалиция во главе с США подтвердила, что на их силы в Сирии была произведена ракетная атака. Подтверждение озвучил представитель коалиции полковник Уэйн Маротто.

По словам Маротто, силы США в Сирии были атакованы примерно в 19:44 по местному времени. Для атаки использовались несколько ракет. По предварительным данным, пострадавших среди американских военнослужащих нет.

Ранее в СМИ появилась информация об обстреле американской военной базы в районе месторождения «Омар». База расположена в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее стало известно, что военно-воздушные силы США нанесли авиаудары по объектам на границе Сирии и Ирака. Как сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби, эти объекты принадлежат группировкам, которые поддерживает Иран.