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В США подтвердили факт ракетного обстрела базы в Сирии

Иван Линдеманн
23:17 28.06.2021
По предварительным данным, пострадавших среди американских военнослужащих нет.
В США подтвердили факт ракетного обстрела базы в Сирии
© Фото: US Navy globallookpress
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Коалиция во главе с США подтвердила, что на их силы в Сирии была произведена ракетная атака. Подтверждение озвучил представитель коалиции полковник Уэйн Маротто.

По словам Маротто, силы США в Сирии были атакованы примерно в 19:44 по местному времени.  Для атаки использовались несколько ракет. По предварительным данным, пострадавших среди американских военнослужащих нет.

Ранее в СМИ появилась информация об обстреле американской военной базы в районе месторождения «Омар». База расположена в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее стало известно, что военно-воздушные силы США нанесли авиаудары по объектам на границе Сирии и Ирака. Как сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби, эти объекты принадлежат группировкам, которые поддерживает Иран.

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