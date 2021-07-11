В американском штате прохожие удержали падающий аттракцион и спасли людей

В США в штате Мичиган группа прохожих смогла удержать аттракцион, который чуть не упал вместе с катающимися людьми. Очевидцы поделились видео в Сети.

На кадрах видно, как основание аттракциона начинает раскачиваться и отрываться от земли. Прохожие, которые оказались рядом собрались в группу и удерживали аттракцион до его остановки.

Ранее в белорусском агрогородке Александрия Шкловского района из-за сильного ветра надувные батуты взмыли в воздух во время праздничных мероприятий. В этот момент на аттракционе находились люди. Сообщается о пяти пострадавших.