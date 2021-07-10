В Белоруссии пять человек пострадали при отрыве батутов от земли

В белорусском агрогородке Александрия Шкловского района из-за сильного ветра надувные батуты взмыли в воздух во время праздничных мероприятий. В этот момент на аттракционе находились люди. Сообщается о пяти пострадавших.

«После происшествия на атракционах в Александрии за медицинской помощью обратились 5 человек - двое детей и трое взрослых. Состояние всех пациентов удовлетворительное, для уточнения диагнозов сейчас проводится медицинская диагностика», - говорится в Telegram-канале белорусского Минздрава.

В мае в Барнауле взорвался надувной батут. В момент инцидента на аттракционе находились две несовершеннолетние девочки. Они получили серьезные травмы.