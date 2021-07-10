Корреспондент «Звезды» рассказал, как лесной пожар почти уничтожил поселок Джабык под Челябинском

В Челябинской области обширный лесной пожар добрался до поселка Джабык и полностью уничтожил несколько десятков домов. Как передает с места происшествия корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин, улица Мира в населенном пункте выгорела до тла и полностью.

«По словам местных жителей огонь уничтожил их дома до основания, до фундаментов менее, чем за три часа. Температура горения была такой, что трубы неработающего газопровода деформировались и провисли почти до земли», - рассказал журналист.

Жители показывают истлевшие пепелища от своих домов, где-то лежат обуглившиеся личные вещи, одиноко стоит труба от печи. У одного из мужчин - чудом не пострадал стоявший возле его жилища старый дедушкин мотоцикл «Иж», только немного покрылся пеплом. А вот жителю другого дома повезло больше - их жилище, в котором он живет с семьей, огонь оставил нетронутым.

В МЧС РФ срочно увеличили численность группировки, ведущей тушение лесного пожара в регионе. Теперь в ликвидации возгорания задействовано уже 500 спасателей.