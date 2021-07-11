В Шереметьево второй день подряд образуются огромные очереди

В московском аэропорту Шереметьево второй день подряд возникают огромные очереди - как на вход, так и на выход. В терминалах работают все стойки, но несмотря на это все равно наблюдаются столпотворения.

Как сообщила директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова в беседе с РИА Новости, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19. Отмечается, что оформившие документы предварительно на сайте госуслуг пропускаются в ускоренном режиме.

Ранее в «Аэрофлоте» попросили пассажиров прибывать заранее в московский аэропорт Шереметьево. Тех, кто вылетает за рубеж - из-за проверок документов на COVID-19.