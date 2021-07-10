«Аэрофлот» попросил прибывать в Шереметьево заранее из-за COVID-19

В «Аэрофлоте» попросили пассажиров прибывать заранее в московский аэропорт Шереметьево. Тех, кто вылетает за рубеж - из-за проверок документов на COVID-19, те, кто пользуется внутренними рейсами - в связи с затруднениями дорожного движения, говорится в сообщении авиакомпании.

«В связи с необходимостью проведения дополнительных проверок документов, включая результаты ПЦР-тестов об отсутствии инфекции COVID-19, время обслуживания пассажиров, вылетающих за рубеж, на регистрации в терминале D увеличилось. Проверка таких документов производится в соответствии с требованиями страны назначения и является обязанностью авиакомпании», - цитирует сообщение РИА Новости.

«Аэрофлот» убедительно попросил пассажиров прибывать для комфортного прохождения всех формальностей в Шереметьево заблаговременно.

Также перевозчик предупредил, что связи реконструкцией привокзальной площади терминала B и возведением новой станции Аэроэкспресса в районе Северного терминального комплекса аэропорта «Шереметьево» могут быть затруднения дорожного движения.